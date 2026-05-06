Хегсет отказался подтверждать или опровергать наличие у США «дельфинов-камикадзе»

В ходе пресс-конференции, прошедшей в Пентагоне 5 мая, военный министр США Пит Хегсет заявил, что Иран не задействует «дельфинов-камикадзе» в ходе операций в Ормузском проливе.»Не могу подтвердить или опровергнуть, есть ли дельфины-камикадзе у нас, но у них их нет», – заявил он.

CNN цитирует источник, знакомый с действиями в районе Ормузского пролива, по словам которого, американский флот не использует в них дельфинов. Однако у ВМФ США есть программа использования дельфинов для выявления мин, и она действует несколько десятилетий.

Программа морских млекопитающих является подразделением департамента разведки и наблюдения Центра морской информационной войны на Тихом океане. При этом отмечается, что дельфины не являются смертниками, жертвующими собой для подрыва. Их цель – обнаружение, а не уничтожения мин.