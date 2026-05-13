ВСУ — ночью перехвачены 111 из 139 БПЛА. МО РФ — сбиты 286 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 139 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 111 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падения фрагментов в четырех локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 286 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Причинен ущерб предприятию в поселке Волна на Кубани. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.