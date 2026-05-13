 

ВСУ — ночью перехвачены 111 из 139 БПЛА. МО РФ — сбиты 286 беспилотников

13.05.2026, 8:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 139 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 111 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падения фрагментов в четырех локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 286 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Причинен ущерб предприятию в поселке Волна на Кубани. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.05 / Доминиканская республика включила КСИР и «Хизбаллу» в террористический список

13.05 / Пропалестинские акции в Нью-Йорке сопровождались нападениями и задержаниями

13.05 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1540-й день войны

12.05 / Мэр калифорнийского города Аркейдиа призналась в работе на Китай и ушла в отставку

12.05 / Трамп обвинил СМИ в «измене» за публикации о военных успехах Ирана

12.05 / Политический хаос в Великобритании, король выступит с программной речью

12.05 / «Путь к свободе лежит через её ограничения»: Нечаев рассказал, по какой причине «Новые люди» поддержали все запреты

12.05 / Самый большой и роскошный парусный лайнер в мире обрел имя

12.05 / Пентагон — за две недели перемирия стоимость войны с Ираном выросла на $4 млрд

12.05 / Оренбургский вице-губернатор объяснил, почему его сын с белым порошком на лице пугал прохожих тесаком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике