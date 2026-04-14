 

ВС США — в Тихом океане атаковано «наркосудно» – двое убитых

14.04.2026, 4:38, Разное
  Поддержать в Patreon

Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило, что 13 апреля оперативная группа Joint Task Force Southern Spear нанесла удар по судну в восточной части Тихого океана. По версии американских военных, судно использовалось «террористическими организациями», шло по известным маршрутам наркоторговли и было задействовано в нарко-трафике.

В результате удара были убиты двое «нарко-террористов».

Операция была проведена по распоряжению командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Л. Донована. В официальном сообщении американской стороны не приводятся ни названия группировки, которой принадлежало судно, ни данные о личности убитых, ни дополнительные доказательства того, что судно действительно использовалось для перевозки наркотиков.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике