ВС США — в Тихом океане атаковано «наркосудно» – двое убитых

Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило, что 13 апреля оперативная группа Joint Task Force Southern Spear нанесла удар по судну в восточной части Тихого океана. По версии американских военных, судно использовалось «террористическими организациями», шло по известным маршрутам наркоторговли и было задействовано в нарко-трафике.

В результате удара были убиты двое «нарко-террористов».

Операция была проведена по распоряжению командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Л. Донована. В официальном сообщении американской стороны не приводятся ни названия группировки, которой принадлежало судно, ни данные о личности убитых, ни дополнительные доказательства того, что судно действительно использовалось для перевозки наркотиков.