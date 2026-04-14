На западе США произошло землетрясение магнитудой 5,7

На северо-западе американского штата Невада произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались и в соседних округах Калифорнии.

Эпицентр находился примерно в 21 километре к востоку от города Силвер-Спрингс, на глубине около 5 пяти километров.

По словам местных жителей, толчки продолжались около минуты и сопровождались шумом. Зафиксированы и повторные толчки магнитудой 3,0. Информации о пострадавших не поступало.