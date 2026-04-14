«Ты уволен»: посол Трампа приказал папе Льву XIV оставить пост и вернуться в США из-за отказа поддерживать Израиль

Чрезвычайный и полномочный посол Соединённых Штатов в Ватикане вручил понтифику ноту с требованием немедленно сложить полномочия и покинуть государство в течение 24 часов. Причиной названо «систематическое уклонение от священного долга поддерживать Израиль», которое, по мнению американской администрации, нарушает базовые принципы католицизма.

В ответ на возражения секретаря Ватикана дипломат зачитал личное распоряжение Дональда Трампа, начинающееся с фирменной фразы «Ты уволен». Президент США позже выступил с видеообращением, где объяснил, что папа Лев XIV «некомпетентно читал священное писание».

«Если ты католик, твоя главная задача – защищать Израиль. Это написано в Книге Чисел, в главе 36, стихе 15. Я сам проверял», – заявил Трамп.

В качестве жеста доброй воли президент США предложил папе альтернативную карьеру.

«Я уважаю его навыки управления толпой и ношения странных шляп, но в Белом доме ему не место. Зато у меня есть вакансия собачьего парикмахера в казино Trump Plaza в Чикаго. Работа с животными – это почти как с итальянцами. Платят меньше, но зато не надо целовать кольцо», – заявил американский лидер.

