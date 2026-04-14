Роботы-поводыри справляются с работой лучше, чем специально обученные собаки

У собак-поводырей появилась альтернатива в виде роботов, которые к тому же умеют разговаривать — то, чего не может даже самое вышколенное животное. Живые собаки-поводыри дарят хозяевам не только безопасность, но и тепло общения, что особенно ценно для одиноких людей. Однако подготовка таких псов требует огромных затрат: лишь 50–60 % успешно завершают программы обучения, а стоимость содержания одной особи колеблется от 20 до 50 тысяч долларов. Все это подтолкнуло доцента Бингемтонского университета Ш. Чжана к поиску иного решения.

В 2023 году он вместе со своими студентами научил четырехногого робота реагировать на рывки поводка. Сейчас команда Чжана пошла дальше: инженеры соединили китайского робота Unitree Go2 с большой языковой моделью GPT-4. Машина научилась задавать вопросы и отвечать на сигналы пользователя и окружающей среды. Живая собака понимает около двадцати команд, тогда как робот благодаря голосовому управлению через GPT-4 обретает практически неограниченные языковые возможности.

Для проверки робота пригласили семерых незрячих добровольцев, которым предстояло ориентироваться в помещении из нескольких комнат. Робот спрашивал о цели передвижения, а затем сопровождал человека, давая подсказки: «Это длинный коридор» или «Вы проходите мимо главного вестибюля». По данным опросов, участникам понравилось сочетание словесных инструкций и физического ведения — это оказалось комфортнее простого движения за руку.

По параметру безопасности робот получил чуть более низкие оценки — вероятно, из-за непривычки идти рядом с механическим существом. Однако это не уменьшило энтузиазма испытуемых. В дополнительных испытаниях специалисты управляли роботом через GPT-4, отдавая команды на естественном языке. Машина успешно справилась с 77 навигационными сценариями различной сложности. В планах исследователей — новые тесты на больших расстояниях, как внутри помещений, так и на улице, а также повышение автономности системы.Источник — Binghamton University