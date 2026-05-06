 

Власти РФ сообщили о пяти погибших в Джанкое в результате атаки БПЛА

06.05.2026, 6:33, Разное
В результате атаки украинских беспилотников на Джанкой, на севере Крыма, погибли пять человек, сообщил назначенный властями РФ глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, среди погибших – гражданские лица.

Вечером 5 мая атаки беспилотников также отражались в Севастополе: назначенный Россией губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО и мобильных огневых групп, а также о 12 сбитых БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны. Незадолго до полуночи был объявлен отбой воздушной тревоги.

