 

«Вам нужно вернуть совок»: мэр-коммунист возмутился качеством уборки улиц в соседнем городе

10.04.2026, 15:03, Разное
Мэр Вышинска, представитель КПРФ Виктор Комаров на странице в социальной сети поделился впечатлениями от посещения Екатеринбурга, где он был в гостях у своей тёщи.

«Столько денег вкладывают капиталисты в Свердловск (название Екатеринбурга в советский период – ред.), а порядка нет. Трамвай едет без кондуктора, троллейбус без рогов, но самое худшее это дворы, где наши гости из Средней Азии убирают спустя рукава», – сказал Комаров.

Далее вышинский градоначальник рассказал, как сам принял участие в перепалке с дворником. Гость Екатеринбурга обнаружил несколько окурков и собачьих экскрементов и прочитал лекцию уборщику, однако его собеседник «внимательно слушал, но не отвечал». Комаров на этом не остановился и сам стал подметать улицу, параллельно вспоминая вслух, как подрабатывал дворником в советские годы. 

«Времена советские были хорошие, добрые, и студенты были из народа, и не на «мерседесах» на учёбу ездили, – поностальгировал Комаров. – А где у вас совок? Почему без совка убираете? Так у вас всегда будет грязно, если в кучу всё не собирать и не выносить. Мусор ведь всё разнесёт. Ты, Джамшут, так и передай своему начальнику, что вам нужно вернуть совок, иначе разруху не победить».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

