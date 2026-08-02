В Великобритании признали желание установить кондиционер признаком ультраправого экстремизма

Британцев предупредили о том, что желание установить дома кондиционер или агитация за изменения законодательства с целью облегчения установки кондиционеров – признаки ультраправого радикализма. К такому выводу пришёл институт изучения экстремизма, базирующийся в Глазго и работающий при поддержке Европейской комиссии.

Рабочая группа под руководством эксперта по ультраправому радикализму Сары Клевиц-Ндлову, согласно отчёту института, потратила 4 миллиона фунтов стерлингов, чтобы установить «однозначную и неоспоримую» связь между экстремизмом и намерением охлаждать воздух в помещении.

«Лица, которые публично или в личных беседах высказывают подобные намерения, должны быть поставлены под особый контроль правоохранительных органов, поскольку в желании установить кондиционер прямо усматривается грубейшее попрание общественных интересов ради личного комфорта, игнорирование важнейших, фундаментальных исследований глобального потепления, маргинализированность и склонность к теориям заговора», – говорится в последнем разделе доклада.

В институте также пригрозили судебными исками СМИ, которые будут акцентировать на том, что само учреждение имеет как минимум 16 работающих кондиционеров в своём здании в Глазго. В ответ на призывы первыми показать пример и избавиться от климат-систем, там подчеркнули, что работа критически важных для общества организаций «не должна подвергаться надуманным ограничениям», учитывая их стратегическую ценность для дальнейших демократических, экологических и социальных преобразований Британии.

На фоне рекордной жары британские законодатели разрешили эко-комиссарам отзывать выданные ранее разрешения на установку кондиционеров – в этом случае владелец будет обязан самостоятельно организовать и оплатить демонтаж, а также заплатить штраф. При этом, в отличие от Германии, в Великобритании ещё разрешено использовать вентиляторы.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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