 

В США успешно испытали беспилотник BRAKER, способный разрушать укрепленные бункеры

11.05.2026, 17:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Логика стремительной эволюции боевых беспилотных систем подсказывала, что оснащение их антибункерными зарядами — лишь вопрос времени.

26 марта в Редстоунском арсенале, штат Алабама, прошли боевые учения с применением установленного на БПЛА бронебойно-фугасного заряда BRAKER. По словам руководителя проекта полковника армии США Винсона Морриса, на реализацию концепции от идеи до создания прототипа ушло всего несколько недель. Цель проекта — создание компактной, мощной, разрушительной боеголовки для небольшого маневренного беспилотника.

В начале марта разработчики инженеры Центра вооружений приступили к работе. В начале они спрессовали взрывчатые вещества, затем изготовили корпус и интегрировали полученное устройство в недорогой одноразовый беспилотник. Испытания на совместимость состоялись на полигоне Picatinny Arsenal, где было создано более десяти боеголовок, одна из которых и была испытана на импровизированном бункере.

Главный итог испытаний — наделение дронов новыми возможностями: при ударе обладающая достаточной скоростью и массой боеголовка успешно пробивает защитные слои, грунт, бетонные конструкции и взрывается внутри подземного сооружения.

Источник &#8212 US Army

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.05 / Великобритания ввела санкции против 12 лиц и организаций, связанных с Ираном

11.05 / Депутат, добившийся включения пяти сайтов для взрослых в белые списки, объяснил это заботой о демографии

11.05 / Министры иностранных дел стран ЕС одобрили введение санкций против поселенцев

11.05 / ЕС и Россия создадут единый фронт борьбы с VPN

11.05 / НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

11.05 / Представитель МИД РФ — «Соотечественники на чужбине должны знать – РФ их не бросит»

11.05 / Физики допустили сверхтяжелую природу загадочной космической частицы

11.05 / Кая Каллас анонсировала принятие санкций против поселенческого насилия

11.05 / Зевота беременных матерей заразила даже ребенка в животе

11.05 / Стармер отказался уходить в отставку — «Мы ведем борьбу за душу нашего народа»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике