 

В США с 2022 года погибли или пропали 13 ядерщиков и ракетчиков, Трамп приказал расследовать

23.04.2026, 11:34, Разное
Телеканал Fox News сообщает, что в Алабаме обнаружено тело физика-ядерщика Джошуа Лебланка. 29-летний ученый, координировавший в NASA проекты, связанные с ядерным двигателем, пропал летом 2025 года.

Лебланк считался восходящей звездой американского космического агентства. Утром 22 июля семья сообщила о его пропаже, причем он оставил дома телефон. На работу в этот день он не вышел. Была выдвинута версия о похищении – в связи со спецификой работы Джошуа.

В ходе поисков в двух часах езды от дома была найдена принадлежащая ему Tesla с останками внутри. Машина попала в тяжелую аварию: она ударилась на скорости о стальное ограждение, а затем вылетела с трассы и загорелась. Идентификация останков потребовала нескольких дней.

Fox News отмечает: с 2022 года погибли или пропали 13 человек, связанных с американскими ракетными и ядерными разработками, причем многие – при загадочных обстоятельствах.

Президент США Дональд Трамп отдал федеральным службам приказ о начале расследования. «Я надеюсь, что совпадения случайны, но в ближайшие полторы недели мы будем знать больше. Я как раз провел встречу по этому вопросу», – сообщил он журналистам несколько дней назад.

