Энтузиасты разработали самодельную ядерную батарейку, которую можно собрать в любом гараже

Энтузиасты из команды Double M Innovations создали самодельную ядерную батарейку, которую можно собрать в любой гаражной мастерской. У нее нет практического применения из-за слишком малого выхода энергии, однако это можно исправить – если приложить достаточно усилий. Важнее сам принцип, который позволяет умелым людям получить источник бесконечной энергии – в теории.

Данная разработка не выдерживает конкуренции с коммерческими ядерными источниками энергии — зато, в отличие от них, абсолютно безопасна и очень проста. Основой системы являются дешевые тритиевые ампулы, которые постоянно создают излучение, а периодически формируют низкоэнергетические электроны. При попадании на слой люминофора на оболочке ампул они вызывают зеленое свечение.

Авторы разработки прикрепили к ампулам простые крохотные солнечные батареи, которые вытащили из старых калькуляторов. Свет попадает на батареи и преобразуется в электрический ток, а для его накопления установлен конденсатор. Вся конструкция плотно замотана светоотражающим материалом и липкой лентой – это гарантирует, что свет извне не проникает внутрь. То есть, устройство работает только за счет разделения радиоактивного материала.

Показатели вызывают улыбку – за сутки работы батарейки и накопления энергии на конденсаторе напряжение на выходе составляет всего 2,4 В, а силу тока измерить не удается вовсе из-за слишким низких значений. Такого тока слишком мало для подключения даже самых простых устройств. С другой стороны, период полураспада трития составляет 12 лет, так что хотя такая батарейка и не «вечная», но сможет проработать достаточно долго. Но главное – с ней можно свободно экспериментировать и создавать у себя дома ядерные источники энергии.

Источник — Double M Innovations