Во Флоренции задержали туристку, пытавшуюся залезть на статую Нептуна и потрогать его гениталии

Во Флоренции туристке предъявили обвинение после того, как она, по версии полиции, забралась на массивную мраморную статую Нептуна ради пари – ей нужно было дотронуться до интимной части скульптуры, пишет The Guardian. По оценке специалистов, в результате инцидента фонтан Фонтан Нептуна получил повреждения на несколько тысяч евро.

Этот памятник был создан скульптором Бартоломео Амманати по заказу Козимо I Медичи в 1559 году в честь свадьбы его сына. Композиция включает фигуру Нептуна и колесницу с лошадьми у его подножия.

28-летнюю женщину заметили полицейские и быстро сняли с памятника. Она объяснила, что действовала по просьбе друзей. Осмотр статуи показал, что пострадали элементы скульптуры – в частности, фигуры лошадей и декоративный фриз. Ущерб оценили примерно в 5000 евро, после чего ей предъявили обвинение в порче объекта культурного наследия. Подобные случаи во Флоренции происходят не впервые: туристы регулярно пытаются залезть на исторические памятники ради фото или развлечения, несмотря на усиленные меры контроля.