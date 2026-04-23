 

Во Флоренции задержали туристку, пытавшуюся залезть на статую Нептуна и потрогать его гениталии

23.04.2026, 12:33, Разное
Во Флоренции туристке предъявили обвинение после того, как она, по версии полиции, забралась на массивную мраморную статую Нептуна ради пари – ей нужно было дотронуться до интимной части скульптуры, пишет The Guardian. По оценке специалистов, в результате инцидента фонтан Фонтан Нептуна получил повреждения на несколько тысяч евро.

Этот памятник был создан скульптором Бартоломео Амманати по заказу Козимо I Медичи в 1559 году в честь свадьбы его сына. Композиция включает фигуру Нептуна и колесницу с лошадьми у его подножия.

28-летнюю женщину заметили полицейские и быстро сняли с памятника. Она объяснила, что действовала по просьбе друзей. Осмотр статуи показал, что пострадали элементы скульптуры – в частности, фигуры лошадей и декоративный фриз. Ущерб оценили примерно в 5000 евро, после чего ей предъявили обвинение в порче объекта культурного наследия. Подобные случаи во Флоренции происходят не впервые: туристы регулярно пытаются залезть на исторические памятники ради фото или развлечения, несмотря на усиленные меры контроля.

ПОСЛЕДНЕЕ

23.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1520-й день войны. «Уничтожена 88-я израильская РЛС»

23.04 / В Москве ликвидируют парковки, на которых не работает национальный мессенджер MAX

23.04 / Дикий лосось на кокаине меняет экосреду европейских водоемов

23.04 / Археологи рассказали, что ели и пили люди бронзового века на Армянском нагорье

23.04 / 525-сильный гоночный карт Atom 4RR допущен к езде по дорогам общего пользования

23.04 / Праймированное редактирование ДНК прошло клинические испытания на людях

23.04 / Министр труда США уходит в отставку из-за сексуальных расследований против нее и ее мужа

23.04 / Энтузиасты разработали самодельную ядерную батарейку, которую можно собрать в любом гараже

23.04 / Пониженная влажность сделала североамериканских пчел синими

23.04 / В США с 2022 года погибли или пропали 13 ядерщиков и ракетчиков, Трамп приказал расследовать

