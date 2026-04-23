 

Министр труда США уходит в отставку из-за сексуальных расследований против нее и ее мужа

23.04.2026, 12:03, Разное
Пресс-служба Белого дома сообщила об уходе в отставку министра труда США Лори Чавес ДеРемер. Она стала третьим членом правительства, покинувшим администрацию за последние месяцы, причем все они – женщины.

Согласно сообщению, она переходит на работу в частный сектор: «На должности министра она делала феноменальную работу, защищая американских работников, обеспечивая честную трудовую деятельность и заботясь о повышении работниками квалификации, чтобы улучшить их условия жизни».

Реальная картина менее радужная. Против Чавес ДеРемер ведутся сразу несколько расследований. Согласно одному из них, министр находилась в интимных отношениях со своим охранником. Она держала в своем кабинете крупные запасы спиртного и пила во время работы.

Супруг Лори Шон ДеРемер также был сотрудником министерства труда. Несколько молодых работниц ведомства подали на него жалобы, обвинив в сексуальных домогательствах. По меньшей мере в двух эпизодах речь может идти и о нападении.

Ранее администрацию покинули министр внутренней безопасности Кристи Ноэм – из-за обвинений, связанных с превышением полномочий сотрудниками мобилизационной полиции, и генеральный прокурор Пэм Бонди. Эту отставку связывают с «делом Эпштейна».

