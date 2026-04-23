Археологи рассказали, что ели и пили люди бронзового века на Армянском нагорье

Куро-араксская культура — археологическая культура раннего бронзового века, существовавшая на территории Закавказья, а также в некоторых областях Ближнего Востока, включая восток Турции и север Ирана, между 4000-2000 годами до нашей эры. К началу III тысячелетия до нашей эры она стала одной из самых широко распространенных в Юго-Западной Азии.

Представители культуры не строили городов и не создавали централизованных государств. Они жили в небольших поселениях, а основой общества были домохозяйства. Это резко отличало их от современников из Месопотамии. Там в это время формировались иерархические общества с царями и храмами.

В Закавказе, вероятно, существовал иной уклад — без явных правителей. Такой вывод сделан на основе того, что в этом регионе не находили свидетельств централизованной государственной власти и развитой дворцово-храмовой системы.

Одна из главных и самых узнаваемых черт куро-араксской культуры — керамика. Обычно черно-красная или темно-коричневая округлая посуда, или посуда с узким горлом, которую в ранний период изготавливали без декора, а позже со специфическим орнаментом. Эта керамика служит ключевым маркером распространения культуры: по ее типу и особенностям ученые прослеживают, как и в каких регионах распространялась куро-араксская культура.

Международная группа ученых под руководством Джулио Палумби (Giulio Palumbi) из Университета Бари в Италии проанализировала 52 глиняных сосуда, датированных примерно 2800-2600 годами до нашей эры, которые ранее нашли при раскопках в азербайджанском поселении Карачинар.

В работе исследователи применили сразу несколько методов. Они изучили форму сосудов, следы износа, технологию изготовления и провели биомолекулярный анализ органических остатков, сохранившихся на внутренних стенках древней керамики. Дополнительно сопоставили данные с растительными и животными остатками, найденными вблизи места раскопок.

Выяснилось, что рацион жителей Закавказья был достаточно разнообразным. В него входили молочные продукты, жиры жвачных животных, продукты из фруктов и винограда, растительные масла, смолы хвойных деревьев.

Распространение куро-араксской керамики и образцы из поселения Карачинар / © Giulio Palumbi

Анализ показал, что пищу регулярно подвергали термической обработке — часто готовили на огне в одних и тех же сосудах. Особое место в рационе занимало молоко. Люди не только пили его, но и готовили из него кисломолочные продукты, в том числе сыр, что указывает на развитые кулинарные навыки и знание технологий хранения пищи.

Отдельное внимание ученые уделили напиткам из винограда. В некоторых сосудах присутствовали следы вина. Причем не только в «парадной» посуде, но и в кухонных горшках, и в больших емкостях для хранения.

Такое открытие указало на то, что вино не было «статусным напитком», а входило в рацион даже обычных людей. Исследователи заключили, что в куро-араксской культуре вино, скорее всего, не считали признаком высокого статуса, в отличие от месопотамских обществ, где его часто связывали с элитой.

Также Палумби и его коллеги узнали, что иногда в вино добавляли смолы хвойных деревьев. Такие добавки могли усиливать вкус или помогать дольше сохранять напиток.

Что касается фруктов, то, по мнению авторов исследования, их могли использовать для ароматизации и подслащивания блюд, а также, возможно, как «катализаторы» в биохимических процессах — например, при производстве сыра.

Еще одна важная деталь связана с растением просо. Команда Палумби выявила в керамических сосудах следы пищи или напитка на основе проса, что может указывать на контакты с восточными регионами. Просо в тот период выращивали в Центральной Азии, но столь ранних подтверждений его использования в Закавказье не находили.

Исследователи также выявили различия в применении посуды. Простую одноцветную керамику чаще использовали для готовки на огне, а красно-черную — для употребления напитков и хранения продуктов на основе молока и фруктов. Такое разделение говорит о существовании в прошлом конкретных правил у представителей куро-араксской культуры.

Люди придерживались определенных норм в приготовлении и употреблении еды. Эти привычки передавались внутри общин из поколения в поколение.

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.