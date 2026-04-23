 

До 500 км в месяц с запретом на перевозку грузов: УАЗ тоже начал предлагать автомобили по подписке

23.04.2026, 16:00, Разное
Ульяновский автозавод вслед за АО «АВТОВАЗ» начал предлагать автомобили по подписке. Пока россияне могут только подписаться только на модель УАЗ-2206 из линейки СГР по цене 320 тысяч рублей в месяц. Минимальный срок контракта составляет 1 год.

Согласно условиям договора, сразу после начала аренды машины владелец должен за свой счёт заменить резиновые уплотнители, генератор, катушку зажигания и помпу системы охлаждения – дело в том, что стандартные компоненты не пригодны для эксплуатации и устанавливаются «в демонстрационных целях», пояснили на заводе. В месяц можно проезжать не более 500 километров с нагрузкой до 200 кг, а внутри могут находиться не более трёх человек, включая водителя.

«Запрещено эксплуатировать предоставленный по подписке автомобиль для выезда за пределы населённых пунктов, на неасфальтированные дороги, а тем более бездорожье. Запрещено эксплуатировать предоставленный по подписке автомобиль во время неблагоприятных погодных условий (например, во время выпадения атмосферных осадков или после этого). Запрещено перевозить грузы или больше двух пассажиров, а также эксплуатировать автомобиль на повышенных оборотах двигателя», – говорится в договоре.

После окончания аренды владелец должен утилизировать машину за свой счёт и предоставить заводу справку об утилизации, а также выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей – после этого договор аренды будет считаться исполненным и закрытым.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

