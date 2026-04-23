 

Трамп — «Иран не может разобраться, кто у них лидер»

23.04.2026, 16:33, Разное
Президент США Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что иранское руководство охвачено внутренней борьбой и «никак не может определиться, кто у них лидер».

По словам Трампа, противостояние между «радикалами», которые «с треском проигрывают на поле боя», и «умеренными, которые не так уж умеренны, но набирают авторитет», приобрело хаотический характер. Президент также подчеркнул, что Ормузский пролив «наглухо закрыт» и ни одно судно не сможет пройти через него без разрешения американских ВМС до тех пор, пока Тегеран не будет готов к сделке.

Заявление Трампа было опубликовано после того, как издание New York Times со ссылкой на свои источники написало, что реальная власть в Иране перешла к группе генералов КСИР, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, тяжело раненный при ударе 28 февраля, практически не появляется на публике и не способен полноценно говорить из-за ожогов.

