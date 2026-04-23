Трамп приказал уничтожать любые суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что отдал приказ американским ВМС открывать огонь на поражение по любым судам, устанавливающим мины в акватории Ормузского пролива. «Никаких колебаний», – подчеркнул он.

Трамп отметил, что речь идет о малых судах, поскольку все 159 кораблей иранского ВМФ «находятся на дне моря». Президент также сообщил, что американские минные тральщики уже ведут разминирование пролива, и и распорядился увеличить их интенсивность втрое.