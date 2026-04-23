 

Трамп приказал уничтожать любые суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе

23.04.2026, 18:03, Разное
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что отдал приказ американским ВМС открывать огонь на поражение по любым судам, устанавливающим мины в акватории Ормузского пролива. «Никаких колебаний», – подчеркнул он.

Трамп отметил, что речь идет о малых судах, поскольку все 159 кораблей иранского ВМФ «находятся на дне моря». Президент также сообщил, что американские минные тральщики уже ведут разминирование пролива, и и распорядился увеличить их интенсивность втрое.

ПОСЛЕДНЕЕ

23.04 / Минтранс намерен замедлить транспортное сообщение между регионами путём деконструкции дорожного полотна

23.04 / С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

23.04 / Память будущего с дефектами: как «неидеальность» продлевает срок службы чипов

23.04 / Трамп — «Иран не может разобраться, кто у них лидер»

23.04 / Биохимики подсмотрели у насекомых пластиковое покрытие, разрывающее вирусы

23.04 / До 500 км в месяц с запретом на перевозку грузов: УАЗ тоже начал предлагать автомобили по подписке

23.04 / Атлас опухолевых клеток подсказал, как сделать терапию нейробластомы эффективнее

23.04 / Bigme HiBreak Dual сумел совместить ЖК и E Ink-экраны в одном практичном гаджете

23.04 / Маршруты расселения ранних людей по Африке определили малярийные комары

23.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1520-й день войны. «Уничтожена 88-я израильская РЛС»

