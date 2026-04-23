Минтранс намерен замедлить транспортное сообщение между регионами путём деконструкции дорожного полотна

С июня между регионами будут замедлять транспортное сообщение путём «частичной или полной деконструкции элементов дорожного полотна» – об этом сообщили в министерстве транспорта Российской Федерации. Чиновники намерены добиться снижения скорости движения автотранспорта на 50% – 75% до конца года.

В Минтрансе признали, что многие субъекты РФ уже выполнили требования по снижению качества дорожного полотна в превентивном порядке, однако призвали местные власти «не расслабляться и действовать в рамках общего тренда на ужесточение, ограничение и замедление».

«В настоящий момент готовится к утверждению технический регламент по деконструкции – прорабатываются методики, проходит согласование техника, которая будет применяться, обсуждаются сроки и требования к подрядчикам, – сообщил замминистра Роман Копылов. – Некоторые участки планируется не физически деконструировать, а поставить пункты замедления – фактически это место, где две, три, четыре полосы будут сужаться до одной, где скорость ограничена до 10 км/ч. Таким образом, весь автотранспорт замедлится в значительном радиусе от такого пункта».

В министерстве посоветовали логистическим компаниям подготовиться к значительному пересмотру сроков доставки и самой возможности доставки, особенно в контексте скоропортящихся товаров. Как утверждает источник газеты «Известия», от них также потребовали подписать меморандум об отказе от расширения своей деятельности.

