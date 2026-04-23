 

Минтранс намерен замедлить транспортное сообщение между регионами путём деконструкции дорожного полотна

23.04.2026, 18:00, Разное
С июня между регионами будут замедлять транспортное сообщение путём «частичной или полной деконструкции элементов дорожного полотна» – об этом сообщили в министерстве транспорта Российской Федерации. Чиновники намерены добиться снижения скорости движения автотранспорта на 50% – 75% до конца года.

В Минтрансе признали, что многие субъекты РФ уже выполнили требования по снижению качества дорожного полотна в превентивном порядке, однако призвали местные власти «не расслабляться и действовать в рамках общего тренда на ужесточение, ограничение и замедление».

«В настоящий момент готовится к утверждению технический регламент по деконструкции – прорабатываются методики, проходит согласование техника, которая будет применяться, обсуждаются сроки и требования к подрядчикам, – сообщил замминистра Роман Копылов. – Некоторые участки планируется не физически деконструировать, а поставить пункты замедления – фактически это место, где две, три, четыре полосы будут сужаться до одной, где скорость ограничена до 10 км/ч. Таким образом, весь автотранспорт замедлится в значительном радиусе от такого пункта».

В министерстве посоветовали логистическим компаниям подготовиться к значительному пересмотру сроков доставки и самой возможности доставки, особенно в контексте скоропортящихся товаров. Как утверждает источник газеты «Известия», от них также потребовали подписать меморандум об отказе от расширения своей деятельности.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

ПОСЛЕДНЕЕ

23.04 / Трамп приказал уничтожать любые суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе

23.04 / С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

23.04 / Память будущего с дефектами: как «неидеальность» продлевает срок службы чипов

23.04 / Трамп — «Иран не может разобраться, кто у них лидер»

23.04 / Биохимики подсмотрели у насекомых пластиковое покрытие, разрывающее вирусы

23.04 / До 500 км в месяц с запретом на перевозку грузов: УАЗ тоже начал предлагать автомобили по подписке

23.04 / Атлас опухолевых клеток подсказал, как сделать терапию нейробластомы эффективнее

23.04 / Bigme HiBreak Dual сумел совместить ЖК и E Ink-экраны в одном практичном гаджете

23.04 / Маршруты расселения ранних людей по Африке определили малярийные комары

23.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1520-й день войны. «Уничтожена 88-я израильская РЛС»

