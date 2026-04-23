Bigme HiBreak Dual сумел совместить ЖК и E Ink-экраны в одном практичном гаджете

Новый смартфон HiBreak Dual от Bigme получил основной 6,13-дюймовый дисплей на электронных чернилах и жидкокристаллический дополнительный. Разработчикам удалось собрать читательское устройство, лишенное раздражающих факторов E Ink-гаджетов, но при этом наделенное функционалом привычного смартфона. В нем E Ink-матрица отвечает за чтение и выполнение длительных задач, а ЖК-панель отвечает за вывод уведомлений и динамический контент.

Преимущество 6,13-дюймового экрана на электронных чернилах в отсутствии бликов, что делает его удобным для чтения, просмотра материалов и ведения заметок. В ч/б режиме матрица обладает разрешением 300 точек/дюйм, а в цветном — 150. Тыльная ЖК-панель призвана компенсировать медленный отклик и скромную цветопередачу E Ink-экрана. Ее разрешения 360*360 пикселей достаточно для поступающих уведомлений, управления воспроизведением музыки и отображения виджетов.

При этом гаджет весом 213 граммов остается смартфоном со всеми присущими ему функциями. Обращает на себя внимание чип Dimensity 1080 от MediaTek, возможность расширения оперативной памяти до 12 Гб и штатное хранилище с объемом 256 ГБ. Аппарат поддерживает бесконтактные платежные операции через NFC и располагает набором ИИ-инструментов, обеспечивающих распознавание рукописных символов и переводом речи в текстовый формат.

Камеры HiBreak Dual по современным меркам довольно скромны: 20 и 5 Мп. Однако их возможностей довольно для совершения видеозвонков, фото на ходу и сканирования. АКБ располагает емкостью 4500 мА·ч и в паре с низким энергопотреблением E Ink позволяет подолгу обходиться без розетки. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами в сетях пятого поколения. Предпродажная цена стартует от 359 долларов США.Источник — HiBreak Dual