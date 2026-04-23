Дикий лосось на кокаине меняет экосреду европейских водоемов

Шведские ученые опубликовали результаты изучения атлантического лосося в озере Веттерн под воздействием наркотических веществ. В первую очередь кокаина, но также и антидепрессантов, противозачаточных средств и стимуляторов. Увы, большинство современных водоемов вблизи населенных пунктов является «супом» из этих веществ.

Выводы неутешительны – молодь лосося под воздействием фармпрепаратов кардинально меняет свое поведение. Они проплывают в среднем в 1,9 большее расстояние, чем другие особи. И при этом игнорируют естественные сигналы опасности, а потому чаще становятся добычей хищников. Долгие вояжи также сильно истощают рыб, что мешает их размножению.

Что еще хуже, аномальное поведение лосося, а также других видов рыб, нарушает работу всей пищевой цепочки, которая формировалась в природе на протяжении миллионов лет. И вина в этом только человека, чья жизнедеятельность в буквальном смысле изменяет всю окружающую среду. Все те концентраты активных химических веществ, которые мы используем на постоянной основе, не существуют в природе. А потому, оказавшись в ней, оказывают катастрофическое воздействие на все живое.Источник — Eurekalert