 

Дикий лосось на кокаине меняет экосреду европейских водоемов

23.04.2026, 12:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Шведские ученые опубликовали результаты изучения атлантического лосося в озере Веттерн под воздействием наркотических веществ. В первую очередь кокаина, но также и антидепрессантов, противозачаточных средств и стимуляторов. Увы, большинство современных водоемов вблизи населенных пунктов является «супом» из этих веществ.

Выводы неутешительны – молодь лосося под воздействием фармпрепаратов кардинально меняет свое поведение. Они проплывают в среднем в 1,9 большее расстояние, чем другие особи. И при этом игнорируют естественные сигналы опасности, а потому чаще становятся добычей хищников. Долгие вояжи также сильно истощают рыб, что мешает их размножению.

Что еще хуже, аномальное поведение лосося, а также других видов рыб, нарушает работу всей пищевой цепочки, которая формировалась в природе на протяжении миллионов лет. И вина в этом только человека, чья жизнедеятельность в буквальном смысле изменяет всю окружающую среду. Все те концентраты активных химических веществ, которые мы используем на постоянной основе, не существуют в природе. А потому, оказавшись в ней, оказывают катастрофическое воздействие на все живое.Источник &#8212 Eurekalert

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1520-й день войны. «Уничтожена 88-я израильская РЛС»

23.04 / В Москве ликвидируют парковки, на которых не работает национальный мессенджер MAX

23.04 / Археологи рассказали, что ели и пили люди бронзового века на Армянском нагорье

23.04 / Во Флоренции задержали туристку, пытавшуюся залезть на статую Нептуна и потрогать его гениталии

23.04 / 525-сильный гоночный карт Atom 4RR допущен к езде по дорогам общего пользования

23.04 / Праймированное редактирование ДНК прошло клинические испытания на людях

23.04 / Министр труда США уходит в отставку из-за сексуальных расследований против нее и ее мужа

23.04 / Энтузиасты разработали самодельную ядерную батарейку, которую можно собрать в любом гараже

23.04 / Пониженная влажность сделала североамериканских пчел синими

23.04 / В США с 2022 года погибли или пропали 13 ядерщиков и ракетчиков, Трамп приказал расследовать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике