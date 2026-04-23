 

525-сильный гоночный карт Atom 4RR допущен к езде по дорогам общего пользования

23.04.2026, 12:18, Разное
Компания Ariel официально запустила в продажу сугубо гоночный агрегат под названием Atom 4RR, который, тем не менее, получил разрешение на эксплуатацию на дорогах общего пользования. Это порождает много неудобных вопросов, главный из которых – как сочетается безопасность движения и возможность гонять со скоростью до 280 км/ч? Но поскольку 4RR не болид, а картинг, это разрешено. Тем более, что машинка стоит гораздо меньше спорткаров, но при этом не уступает им в динамике.

Это самый мощный Atom за 25-летнюю историю британского бренда, созданный для гонщиков, которые хотят выезжать на трек самостоятельно. Сердце 4RR – 2-литровый турбомотор Honda K20C от Civic Type R, но после почти 100 часов доработок почти все детали в нем заменены: тут появились кованые поршни, шатуны, распредвалы, используется специальный клапанный сплав. Поставлен большой турбокомпрессор, топливная система высокого давления, форсунки на 1400 куб. см, карбоновый воздухозаборник. Мощность мотора 525 л.с., крутящий момент – 550 Н⋅м, предельные обороты 8200 об/мин. Двигатель имеет специальную систему смазки для работы на гоночных нагрузках.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 секунды – почти как у Bugatti Chiron. Кузов изготовлен из углеволокна и композитов, аэродинамические элементы и крылья тоже карбоновые, что позволило сохранить вес до 669 кг. Этому же способствует установка кованых дисков, подвески Ohlins и 310-мм вентилируемых тормозов. А еще любители больших скоростей оценят лепестки 6-ступенчатой секвентальной коробки Quaife, которая работает без выжимки сцепления.

По сравнению с предшественником 4R (400 л.с., 2,7 с до 100 км/ч, 270 км/ч, база около $88 000) новый 4RR быстрее всего на 0,3 секунды и немного выше по максималке. Однако цена на него стартует уже от $281 556. И это все равно дешевле почти любых спорткаров. Ariel Atom 4RR остается самым экстремальным легальным картингом для дорог общего пользования.Источник &#8212 Ariel Motor Company

