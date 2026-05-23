В Словении вернулся к власти произраильский политик

По результатам недавно прошедших выборов в Словении произошла смена власти. Премьер-министр от левой партии «Движение Свобода» Роберт Голоб не сумел сформировать новую коалицию и уступил кресло своему предшественнику, главе правой Словенской демократической партии Янезу Янше.

Для Израиля смена власти в Любляне означает уход одного из наиболее радикально настроенных антиизраильских правительств в Европейском союзе и возвращение произраильского союзника.

Напомним, что правительство Голоба признало в 2024 году государство Палестина, активно продвигало антиизраильские санкции и ввело полное эмбарго на торговлю оружием с Израилем. Словенский общественный вещатель RTV стал первым в Европе, потребовавшим отстранения Израиля от «Евровидения-2025», а в 2026 году вовсе бойкотировал конкурс, сославшись на продолжающуюся войну в Газе.

Янша в ходе предвыборной кампании заявлял, что в случае возвращения к власти перенесёт посольство Словении из Тель-Авива в Иерусалим и отзовёт признание Палестины.

Вместе с тем, следует отметить, что правительство Янши будет правительством меньшинства, опирающимся на внешнюю поддержку пяти депутатов от антиэлитарной пророссийской партии «Решница», созданной в 2021 году противниками государственных мер по ограничению распространения ковида.