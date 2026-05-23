Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1550-й день войны

Минобороны РФ 23 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Иволжанское, Храповщина и Пролетарское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное и Избицкое Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Студенок, Пески-Радьковские, Червоный Оскол Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Подольское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Доброполье, Белозерское, Сергеевка, Райское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Просяная, Заречное, Покровское Днепропетровской области, Ровное, Любицкое, Зеленая Диброва и Воскресенка Запорожской области. ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов и Григоровка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 800 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 151 504 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 450 танков и других боевых бронированных машин, 1 724 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 058 орудий полевой артиллерии и минометов, 62 334 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.