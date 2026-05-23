Франция запретила въезд на свою территорию министру нацбезопасности Израиля

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил 23 мая, что «начиная с сегодняшнего дня» министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на территорию Французской республики.

Кроме того, в публикации в социальной сети X Барро призвал Европейский союз ввести санкции против Бен-Гвира.

Напомним, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал видео из порта Ашдода, в который доставили задержанных участников «флотилии Сумуда». На видео министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева! Каникулы закончились!».