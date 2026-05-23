 

Трамп намерен баллотироваться в Госдуму России и занять пост вице-спикера

23.05.2026, 11:19, Разное
Президент США Дональд Трамп официально уведомил Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о намерении баллотироваться в Государственную думу на осенних выборах 2026 года.

Согласно источникам в окружении политика, он готов занять должность вице-спикера нижней палаты парламента и уже приступил к интенсивному изучению русского языка под руководством преподавателей МГУ.

«Россия – страна сильных лидеров. Я хочу принести свой опыт в вашу законодательную систему», – цитирует Трампа его пресс-служба.

Юридические аспекты кандидата находятся на стадии экспертной оценки. В ЦИК пояснили, что Конституция РФ не содержит прямого запрета на участие иностранных граждан в парламентских выборах при условии получения вида на жительство и отказа от иного гражданства.

«Процедура стандартна: сбор подписей, регистрация, предвыборная кампания. Если господин Трамп выполнит все требования, его имя будет в бюллетене», – отметил представитель комиссии Николай Чибисов.

Первые уроки русского языка Трамп проходит в дистанционном формате с использованием платформы «Сферум» и национального мессенджера МАХ. По словам его репетитора, политик особенно успешно осваивает парламентскую лексику и риторические конструкции. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

