 

В США вышла книга «Да, это из-за тебя» для детей, чьи родители разводятся

23.05.2026, 16:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Американский психолог Джонатан Рид первым в мире радикально переосмыслил концепцию развода пар с детьми – по его мнению, в 99,9% случаев это происходит именно по вине ребёнка, и важно не бежать от этой правды.

По итогам своих исследований Рид выпустил две книги. Первая называется «Да, это из-за тебя» и ориентирована на детей от 6 до 12 лет (возраст, когда они чаще всего служат причиной расставания родителей) – она разъясняет концепции вины и ответственности, и акцентирует внимание на конкретных ситуациях, в которых ребёнок разрушал личную жизнь своих родителей своей эгоистичностью и глупостью.

Вторая книга «Да, это всё он» предназначена для взрослых. В ней автор рассказывает, насколько лучше могли бы сложиться отношения, если бы не дети, помогает избавиться от чувства вины, вернуть тёплые чувства друг к другу и конструктивный взгляд на вещи.

«Очень возможно, – пишет Рид, – что многие американские пары, которые уже развелись или собираются это сделать, после этой книги найдут в себе силы и мудрость прекратить взаимные обвинения и вновь объединиться, увидев, кто был истинной причиной их несчастий».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.05 / В Словении вернулся к власти произраильский политик

23.05 / Активисты «флотилии Сумуда», прилетевшие в Испанию, устроили потасовку с местной полицией

23.05 / Новый термопрессованный шелк не уступает в прочности кевлару

23.05 / Ретро-камера Alfie BOXX скрывает в себе лабораторию для печати собственных снимков

23.05 / Погранслужба не дала археологу Бутягину уехать читать лекцию в Литву

23.05 / Физики сделали из вихрей Абрикосова кубиты

23.05 / Франция запретила въезд на свою территорию министру нацбезопасности Израиля

23.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1550-й день войны

23.05 / Роспотребнадзор запретил пищевые добавки Е500, Е948 и Е949

23.05 / Сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса объяснили ее внутренними пустотами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике