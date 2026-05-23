В США вышла книга «Да, это из-за тебя» для детей, чьи родители разводятся

Американский психолог Джонатан Рид первым в мире радикально переосмыслил концепцию развода пар с детьми – по его мнению, в 99,9% случаев это происходит именно по вине ребёнка, и важно не бежать от этой правды.

По итогам своих исследований Рид выпустил две книги. Первая называется «Да, это из-за тебя» и ориентирована на детей от 6 до 12 лет (возраст, когда они чаще всего служат причиной расставания родителей) – она разъясняет концепции вины и ответственности, и акцентирует внимание на конкретных ситуациях, в которых ребёнок разрушал личную жизнь своих родителей своей эгоистичностью и глупостью.

Вторая книга «Да, это всё он» предназначена для взрослых. В ней автор рассказывает, насколько лучше могли бы сложиться отношения, если бы не дети, помогает избавиться от чувства вины, вернуть тёплые чувства друг к другу и конструктивный взгляд на вещи.

«Очень возможно, – пишет Рид, – что многие американские пары, которые уже развелись или собираются это сделать, после этой книги найдут в себе силы и мудрость прекратить взаимные обвинения и вновь объединиться, увидев, кто был истинной причиной их несчастий».

—