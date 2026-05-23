Ретро-камера Alfie BOXX скрывает в себе лабораторию для печати собственных снимков

Фотокамера Alfie BOXX отсылает к фильму «Оператор», снятому в 1928 году Бастером Китоном, где уличный фотограф сам проявляет пленку. Эта деревянная камера ручной работы в ретро-стиле сочетает неспешную фотографию XIX века с технологиями XXI столетия. Она позволяет печатать черно-белые снимки размером 6×9 см прямо внутри своего корпуса. Ее создатель Дэйв Фолкнер говорит, что BOXX дает возможность «пройти весь путь от построения кадра до печати готового снимка» и окунуться в аналоговую фотографию.

Со 100-миллиметровым объективом размеры новинки — 139×98×118 мм. Гаджет выполнен из мореной и лакированной древесины элитных пород с креплениями из латуни и матовым стеклом для визирования. Сменная система позволяет использовать три типа объективов: широкоугольный Steinheil Periscopic (55 мм, f/16) производства 1865 года; портретный Wollaston на основе дизайна 1812 года; и пинхол (65 мм, f/190) для мягкой фокусировки. Экспозиция регулируется вручную крышкой объектива, как у первых камер.

Пользователь крепит магнитный держатель для фотобумаги Pocket Darkroom к камере, экспонирует изображение прямо на черно-белую бумагу, а затем проявляет отпечаток четырехэтапным процессом с 10 мл химикатов. В результате получаются отпечатки 6×9 см без фотолаборатории. Для новичков есть подробное видео-руководство. В комплекте идет 25 листов бумаги и 4 шприца с химикатами.

Комплекты для проявки Adox Reversal Kits приобретаются отдельно, но совместимы с другими брендами. Запас бумаги можно будет заказать после кампании на Kickstarter или нарезать самостоятельно. Камера Alfie BOXX с объективом-«пуговкой» стоит около 237 долларов. Производство планируется начать летом 2026 года, а поставки — осенью, если кампания на Kickstarter достигнет цели.

Источник — Kickstarter