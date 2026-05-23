Погранслужба не дала археологу Бутягину уехать читать лекцию в Литву

Пограничная служба не дала покинуть страну археологу Александру Бутягину – он собирался пересечь границу в Калининградской области и направиться в Литву, чтобы прочитать лекцию в учебном заведении. Пограничники неоднократно предупреждали его об опасности такой поездки, но археолог настаивал, что его ждут слушатели и поэтому ему отказали по формальной причине: из-за повреждённой страницы в паспорте.

На вопрос о цели визита в Литву Бутягин ответил, что намерен прочитать лекцию в учебном заведении Vilniaus Tikrai Tikras Archeologijos Universitetas, куда его пригласили несколько дней назад. Однако пограничник узнал знаменитого археолога и пригласил его на дополнительную беседу, в ходе которой выяснилось, что такого университета по всей видимости не существует. Кроме того, наблюдательный дрон зафиксировал необычное оживление на литовской стороне границы.

«Бутягин говорил, что если его не пропустят читать лекцию, то совершат преступление против науки. Сотрудники погранслужбы, по всей видимости, решили, что могут пойти на такое прегрешение, исходя из заботы о безопасности самого Бутягина», – пишет калининградское издание КёнигDaily.

