Активисты «флотилии Сумуда», прилетевшие в Испанию, устроили потасовку с местной полицией

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой «Флотилии Сумуда», депортированные из Израиля, пишет Publico.

Изначально их возвращение было запланировано на вчерашний день, но они отложили поездку из-за госпитализации двоих из них в связи с «травмами», полученными после захвата израильскими силами.

В аэропорту активистов встречала организованная толпа сторонников с палестинскими флагами.

Ситуация быстро вышла из-под контроля: встречающие устроили несогласованную акцию прямо в терминале, стали оказывать сопротивление сотрудникам безопасности и начали потасовку. Полиция применила дубинки для разгона толпы и зачистки терминала. В результате пострадали и сами активисты, и их сторонники. Четверо зачинщиков беспорядков были задержаны.