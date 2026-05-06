 

В Сингапуре ввели телесные наказания для тех, кто издевается над другими в школе

06.05.2026, 15:04, Разное
В Сингапуре ввели новые правила: мальчиков, которые травят других учеников, включая кибербуллинг, могут подвергать телесным наказаниям, но только в крайнем случае, пишет The Guardian. Инициативу обсудили в парламенте, согласно ей, учеников мужского пола могут наказывать до трех ударов плетью.

Международные организации, в том числе UNICEF, выступают против таких мер, подчеркивая, что телесные наказания вредят физическому и психическому состоянию детей и могут усугублять их поведение. Министр образования Десмонд Ли заявил, что такие наказания будут применяться лишь тогда, когда другие меры не дают результата и проступок считается серьезным. По его словам, процедура строго регулируется: требуется одобрение директора, а проводить наказание могут только специально уполномоченные учителя.

При этом школы будут учитывать возраст и зрелость ученика, а также то, поможет ли наказание осознать последствия своего поступка. После применения таких мер за ребенком продолжат наблюдать и при необходимости окажут психологическую поддержку. Правила касаются только мальчиков старших классов начальной школы (примерно от 9 до 12 лет) и старше. Это связано с тем, что законодательство Сингапура запрещает применять порку к женщинам. Для девочек предусмотрены другие дисциплинарные меры – например, оставление после уроков, временное отстранение от занятий или снижение оценки за поведение.

Эти изменения стали результатом годового анализа проблемы буллинга и были приняты после ряда резонансных случаев травли в школах. Стоит отметить, что телесные наказания в виде порки сохраняются в Сингапуре и в уголовной системе, их применяют к мужчинам до 50 лет за ряд преступлений, включая грабеж, мошенничество и нарушение визового режима.

