 

В Шотландии обнаружили древнейший в стране зубной протез из золота

06.05.2026, 10:15, Разное
Следы прижизненного лечения зубов в древности чрезвычайно редки. Среди ярких примеров таких находок можно выделить описанный в 2012 году 6500-летний зуб из Словении с пчелиным воском внутри — древнейшую известную пломбу. Что касается протезов, то самые спорные примеры происходят из Древнего Египта. Такие протезы в этом регионе не редкость, но ученые спорят о функциональности золотых проволок на мумиях, предполагая их посмертную, а не прижизненную установку.

Первым надежно датированным зубным мостом считается находка из Тура-эль-Асмант (примерно 300 год до нашей эры), где серебряная проволока удерживала искусственный зуб. В Европе свидетельств еще меньше. До недавнего времени были известны лишь единичные экземпляры: золотая лигатура XV века из Португалии и протез французской аристократки Анны д’Алегр рубежа XVI-XVII веков.

Группа ученых из Абердинского университета (Великобритания) во время раскопок в церкви Святого Николая в Абердине нашла нижнюю челюсть мужчины с золотой проволокой, соединяющей два передних зуба. Ученые провели подробный анализ находки и опубликовали свои данные в издании British Dental Journal.

Радиоуглеродный анализ показал, что обладатель протеза жил между 1460 и 1670 годами. Челюсть принадлежала мужчине средних лет с плохим состоянием зубов: множественный кариес на трех зубах разрушил больше половины коронок, присутствовали заметные отложения камня.

Но главной находкой стала тонкая золотая проволока, обхватывающая правый боковой и левый центральный резец и образующая мост через лунку утраченного правого центрального резца. Спектроскопия показала, что сплав состоит примерно на 82% из золота, 10% из серебра, что соответствует 20 каратам.

Анализ микроскопических следов на проволоке позволил восстановить технологию ее изготовления. Продольные борозды на поверхности однозначно указали на то, что проволоку не ковали, а протягивали через волочильную доску — инструмент с постепенно уменьшающимися отверстиями, который использовали ювелиры позднего Средневековья.

Следы сплющивания на узелке, которым были скреплены концы проволоки, говорили об использовании какого-то подобия плоскогубцев. Сама конструкция обхватывала правый боковой и левый центральный резцы, образуя мост над лункой отсутствующего правого центрального резца. Характерные углубления на корнях зубов, возникшие от длительного трения, подтвердили: протез носили долгое время при жизни, а не вставили после смерти.

Поскольку стоматологов в тот период истории не существовало, авторы исследования предположили, что и изготовителем, и установщиком протеза был ювелир. Об этом говорит анализ материала и техники. Кроме того, захоронение мужчины внутри церкви указывает на его высокий достаток.

Наконец, ученые попытались выяснить функциональное назначение протеза. Учитывая плачевное состояние остальных зубов этого мужчины, они выдвинули гипотезу об эстетической и культурной природе этого протеза. В позднем Средневековье улыбка считалась отражением морального облика, тогда как полное отсутствие переднего зуба могло восприниматься как признак низкого морального облика.

