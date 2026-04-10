В России запатентован малошумный сверхзвуковой гражданский авиалайнер

«Институтом имени Жуковского» получен патент на устройство сверхзвукового гражданского авиалайнера, обещающего возврат к регулярным сверхзвуковым пассажирским полетам, который будет соответствовать современным требованиям к уровню шума, максимальной дальности и топливной экономичности. Вероятно, речь идет о проекте «Стриж».

Согласно патентной документации, самолет сможет показывать крейсерскую скорость порядка 2100 км/ч, что соответствует 1,7 Маха, а громкость звукового удара не превысит 95 дБ. Помимо этого упоминается сниженный уровень шума при взлете и посадке, который будет заметно ниже, чем у аппаратов с классическими силовыми установками, имеющими осесимметричные сопла.

В целях достижения заявленных спецификаций предполагается использовать комплекс передовых решений — лайнер будет наделен стреловидным крылом, тщательно проработанным фюзеляжем, а также мотогондолой с двумя двигателями, имеющими надкрыльевые воздухозаборники. Причем в документации отдельно уточняются особенности по размещению силовых установок с аэродинамическими составляющими, дающим возможность снизить шум и повысить летные характеристики.

Напомним, не так давно представители «Института имени Жуковского» говорили об интересе, который показывают российские авиаперевозчики к перспективному «сверхзвуку». По оценкам специалистов исследовательского центра и отраслевых аналитиков, потенциально авиакомпании могут приобрести несколько десятков единиц таких лайнеров, а основными их клиентами станут пассажиры, сейчас занимающие первый и бизнес-класс.