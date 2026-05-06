 

В Бельгии предъявлены уголовные обвинения трем моэлям, обрезание квалифицировано как преступление

06.05.2026, 14:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Прокуратура Антверпена предъявила обвинительные заключения трем моэлям – специалистам по ритуальному еврейскому обрезанию. Бельгийские законы не запрещают обрезания, но требуют, чтобы оно проводилось врачом.

Соблюдение иудейского ритуала квалифицируется как нападение, злоумышленное причинение телесных повреждений несовершеннолетним и незаконной медицинской деятельности. Как пишет телеканал VRT, 18 июня судьи должны постановить, начинать ли процесс.

«Бельгия пополнила короткий и позорный список стран, квалифицирующих соблюдение евреями традиций иудаизма как уголовное преступление. На бельгийское общество легло позорное пятно. Брит-мила – основа иудейской веры. Я призываю правительство Бельгии вмешаться и найти решение», – сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Это заявление было перепечатано и послом США в Бельгии Билл Уайт. Он также назвал это позорным пятном, отметив, что один из моэлей – житель США. «Мир будет считать Бельгию антисемитской страной. Пока ситуация не изменится – иначе не скажешь», – заявил дипломат.

Напомним: 14 мая 2025 года бельгийская полиция провела обыски у нескольких специалистов по обрезанию. У одного из них были изъяты инструменты. Согласно одной из жалоб, моэли после обрезания отсасывали кровь ртом, что угрожало младенцу.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.05 / Большое Магелланово Облако сблизилось с нашей Галактикой в первый раз

06.05 / Зеленский угрожает России после срыва режима тишины — «Плохое время для массовых празднований»

06.05 / Корни древних деревьев росли в обратную сторону, как побеги

06.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1533-й день войны

06.05 / Российские учёные назвали дату смерти последнего англосакса

06.05 / ADL — нападения на евреев в США достигли рекордного с 1979 года уровня

06.05 / Ученые заявили о массовой угрозе микропластика для мозга и предложили метод лечения

06.05 / Физики научились «фотографировать» звук, чтобы тестировать материалы для связи 6G

06.05 / Участнику антисемитского теракта в Сиднее предъявлены новые обвинения

06.05 / Палеонтологи описали второй вид коал, вымерший 30 тысяч лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике