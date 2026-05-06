В Бельгии предъявлены уголовные обвинения трем моэлям, обрезание квалифицировано как преступление

Прокуратура Антверпена предъявила обвинительные заключения трем моэлям – специалистам по ритуальному еврейскому обрезанию. Бельгийские законы не запрещают обрезания, но требуют, чтобы оно проводилось врачом.

Соблюдение иудейского ритуала квалифицируется как нападение, злоумышленное причинение телесных повреждений несовершеннолетним и незаконной медицинской деятельности. Как пишет телеканал VRT, 18 июня судьи должны постановить, начинать ли процесс.

«Бельгия пополнила короткий и позорный список стран, квалифицирующих соблюдение евреями традиций иудаизма как уголовное преступление. На бельгийское общество легло позорное пятно. Брит-мила – основа иудейской веры. Я призываю правительство Бельгии вмешаться и найти решение», – сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Это заявление было перепечатано и послом США в Бельгии Билл Уайт. Он также назвал это позорным пятном, отметив, что один из моэлей – житель США. «Мир будет считать Бельгию антисемитской страной. Пока ситуация не изменится – иначе не скажешь», – заявил дипломат.

Напомним: 14 мая 2025 года бельгийская полиция провела обыски у нескольких специалистов по обрезанию. У одного из них были изъяты инструменты. Согласно одной из жалоб, моэли после обрезания отсасывали кровь ртом, что угрожало младенцу.