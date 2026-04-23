 

Умер российский пропагандист Алексей Пиманов. Не выдержало сердце

23.04.2026, 20:05, Разное
  Поддержать в Patreon

В Москве на 65-м году жизни умер российский пропагандист Алексей Пиманов, внесенный в санкционные списки Европейского Союза, Канады и Великобритании в связи с поддержкой войны против Украины. У него остановилось сердце.

На протяжении долгих лет Пиманов был генеральным продюсером канала «Останкино», создателем и ведущим передачи «Человек и закон». С 2013 года являлся президентом пропагандистского медиахолдинга «Красная звезда».

В 2011-2013 годах был членом Совета Федерации – верхней палаты российского парламента. Снимал документальные и художественные фильмы, в том числе вышедший в 2017 году «Крым», представляющем российский нарратив событий на Майдане Независимости и оккупации украинского полуострова.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике