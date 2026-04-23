Умер российский пропагандист Алексей Пиманов. Не выдержало сердце

В Москве на 65-м году жизни умер российский пропагандист Алексей Пиманов, внесенный в санкционные списки Европейского Союза, Канады и Великобритании в связи с поддержкой войны против Украины. У него остановилось сердце.

На протяжении долгих лет Пиманов был генеральным продюсером канала «Останкино», создателем и ведущим передачи «Человек и закон». С 2013 года являлся президентом пропагандистского медиахолдинга «Красная звезда».

В 2011-2013 годах был членом Совета Федерации – верхней палаты российского парламента. Снимал документальные и художественные фильмы, в том числе вышедший в 2017 году «Крым», представляющем российский нарратив событий на Майдане Независимости и оккупации украинского полуострова.