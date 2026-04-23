ЕС утвердил выделение Украины кредита в 90 млрд евро – при условии борьбы с коррупцией

Европейский Союз достиг соглашения по вопросу о выделении Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро – после того, как Венгрия отказалась от своего вето. Принято решение и о введении против РФ 20-го пакета санкций.

«Кредит покроет самые неотложные бюджетные нужды и расходы на оборонно-промышленный потенциал в 2026-2027 годах. Он предоставлен на четких условиях, которых должна будет придерживаться Украина – в частности, речь идет о торжестве закона, включая борьбу с коррупцией», – отмечается в заявлении ЕС.

Выделение Украины 90 миллиардов евро обсуждалось несколько месяцев, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задействовал право вето, обвинив Украину в срыве поставок российского газа. После того, как Орбан проиграл выборы, а президент Украины Владимир Зеленский объявил, что газопровод «Дружба» отремонтирован, вето было снято.