 

Тульские ученые придумали, как из углекислого газа получить полиэтилен

10.04.2026, 14:30, Разное
Изображение иллюстративное

В Тульском госуниверситете предложили весьма интересную методику — используя специальные бактерии ученые смогли переработать углекислый газ в разлагаемую за несколько лет упаковку, похожую на обычный полиэтилен. Сейчас проект находится на лабораторном этапе, где прорабатывается промышленное масштабирование технологии и ее адаптация к процессу 3D-печати.

Традиционные способы очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу промышленными предприятиями, заключаются в улавливании СО2 с последующим его захоронением. Но такие подходы довольно затратны и недостаточно эффективны, поэтому в Туле занялись поиском другого решения, которое определили в проведенных исследованиях.

Как рассказал Вячеслав Арляпов, руководитель НИЦ «БиоХимТех», входящего в ТулГУ, первоначально в катализаторе проводится переработка углекислого газа в ряд органических соединений, которые могут быть «захвачены» специальными бактериями. Данные микроорганизмы для хранения питательных веществ выделяют полимеры, имеющие прочность на уровне обычного полиэтилена.

В частности, для производства биоупаковки применяли давно известную по способности делать питательные запасы бактерию Cupriavidus necator, а набор трех других микробов, подходящих для применения в новой технологии, представлен уникальными штаммами, которые специалисты ТулГУ собрали во время полевых выходов. Причем это бактерии, развивающиеся в условиях, крайне неблагоприятных для экологии — к примеру, в почвах, содержащих большое количество тяжелых металлов.

11.04 / Меркурий предложили исследовать планетоходом, «убегающим» от Солнца

11.04 / Трамп пообещал сбросить на Иран тысячу тонн сала в случае нарушения перемирия

11.04 / CNN — Китай готовится поставить Ирану новые системы ПВО

11.04 / Полиция Сан-Франциско задержала подозреваемого в нападении на дом Сэма Альтмана

11.04 / Экспедиция Artemis II — завершен первый более чем за полвека полет к Луне

10.04 / Белый дом — Трамп примет только ту сделку, которая ставит Америку на первое место

10.04 / От цифровых платформ потребовали ограничить пользователей, у которых установлены клиенты Telegram и YouTube

10.04 / Трамп о переговорах в Пакистане — «Скоро все станет ясно»

10.04 / Медведев стал главным редактором школьных учебников по обществознанию

10.04 / Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» филолога Ивана Толстого

