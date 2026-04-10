Тульские ученые придумали, как из углекислого газа получить полиэтилен

Изображение иллюстративное

В Тульском госуниверситете предложили весьма интересную методику — используя специальные бактерии ученые смогли переработать углекислый газ в разлагаемую за несколько лет упаковку, похожую на обычный полиэтилен. Сейчас проект находится на лабораторном этапе, где прорабатывается промышленное масштабирование технологии и ее адаптация к процессу 3D-печати.

Традиционные способы очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу промышленными предприятиями, заключаются в улавливании СО2 с последующим его захоронением. Но такие подходы довольно затратны и недостаточно эффективны, поэтому в Туле занялись поиском другого решения, которое определили в проведенных исследованиях.

Как рассказал Вячеслав Арляпов, руководитель НИЦ «БиоХимТех», входящего в ТулГУ, первоначально в катализаторе проводится переработка углекислого газа в ряд органических соединений, которые могут быть «захвачены» специальными бактериями. Данные микроорганизмы для хранения питательных веществ выделяют полимеры, имеющие прочность на уровне обычного полиэтилена.

В частности, для производства биоупаковки применяли давно известную по способности делать питательные запасы бактерию Cupriavidus necator, а набор трех других микробов, подходящих для применения в новой технологии, представлен уникальными штаммами, которые специалисты ТулГУ собрали во время полевых выходов. Причем это бактерии, развивающиеся в условиях, крайне неблагоприятных для экологии — к примеру, в почвах, содержащих большое количество тяжелых металлов.