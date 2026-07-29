Трамп пообещал сделать число π равным 3 в обмен на Нобелевскую премию по математике
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов «окончательно решить проблему числа π», если международное научное сообщество присудит ему Нобелевскую премию по математике.
«Все говорят, что π – это 3,14159, и там дальше какой-то бесконечный поток. Заучки в восторге, нормальные люди этого не понимают. При мне π будет просто 3. Красивое число. Экономия цифр – колоссальная», – заявил политик, добавив, что «никто не считал окружности лучше него».
По словам Трампа, переход на новое значение позволит сократить расходы на образование, инженерные расчёты, производство калькуляторов и «прочую чепуху».
«Идея четырёхглазых (так президент США называет учёных, отличников и евреев – прим. ред.) в том, что они хотят показать себя лучше нормальных людей. Для этого они годами дописывали к числу π новые и новые цифры, и теперь даже среди самых ненормальнов нердов единицы могут назвать это число целиком. Они заигрались и я положу этому конец», – пообещал он.
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