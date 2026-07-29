Трамп пообещал сделать число π равным 3 в обмен на Нобелевскую премию по математике

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов «окончательно решить проблему числа π», если международное научное сообщество присудит ему Нобелевскую премию по математике.

«Все говорят, что π – это 3,14159, и там дальше какой-то бесконечный поток. Заучки в восторге, нормальные люди этого не понимают. При мне π будет просто 3. Красивое число. Экономия цифр – колоссальная», – заявил политик, добавив, что «никто не считал окружности лучше него».

По словам Трампа, переход на новое значение позволит сократить расходы на образование, инженерные расчёты, производство калькуляторов и «прочую чепуху».

«Идея четырёхглазых (так президент США называет учёных, отличников и евреев – прим. ред.) в том, что они хотят показать себя лучше нормальных людей. Для этого они годами дописывали к числу π новые и новые цифры, и теперь даже среди самых ненормальнов нердов единицы могут назвать это число целиком. Они заигрались и я положу этому конец», – пообещал он.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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