 

Трамп — перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели

24.04.2026, 4:22, Разное
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TruthSocial, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели.

Он присутствовал на встрече с представителями Израиля и Ливана, которая прошла в Овальном кабинете Белого дома при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, посла США в Израиле Майка Хакаби, посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, посла Ливана в США Нады Хамадэ Моауад и посла США в Ливане Мишеля Иссы. «Для меня было большой честью принять участие в этой исторической встрече», – заявил Трамп.

Дональд Трамп написал, что США будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему «защитить себя от Хизбаллы», и выразил надежду в ближайшее время принять у себя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Ливана Жозефа Ауна.

