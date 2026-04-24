 

Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1521-й день войны

24.04.2026, 6:03, Разное
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 24 апреля 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1521-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1323460 (+910) чел

самолеты – 435 (+0)

вертолеты – 350 (+0)

танки – 11892 (+4)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24445 (+4)

артиллерийские системы – 40606 (+32)

системы ПВО – 1353 (+2)

реактивные системы залпового огня – 1753 (+1)

крылатые ракеты – 4549 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 91256 (+129)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 254605 (+1175)

катера/корабли – 33 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4134 (+0)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).

ПОСЛЕДНЕЕ

24.04 / Трамп — перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели

23.04 / СМИ — возможно, к переговорам между послами Израиля и Ливана присоединится Трамп

23.04 / ЕС утвердил выделение Украины кредита в 90 млрд евро – при условии борьбы с коррупцией

23.04 / Умер российский пропагандист Алексей Пиманов. Не выдержало сердце

23.04 / Трамп приказал уничтожать любые суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе

23.04 / Минтранс намерен замедлить транспортное сообщение между регионами путём деконструкции дорожного полотна

23.04 / С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

23.04 / Память будущего с дефектами: как «неидеальность» продлевает срок службы чипов

23.04 / Трамп — «Иран не может разобраться, кто у них лидер»

23.04 / Биохимики подсмотрели у насекомых пластиковое покрытие, разрывающее вирусы

