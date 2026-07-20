«Так хотел сенатор Грэм»: Трамп заявил, что новый закон о санкциях включит в себя ограничения против Украины и Дании

Президент США Дональд Трамп заявил, что закон о санкциях, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, всё-таки будет принят. При этом в него внесут ограничения не только против России, но также против Ирана, Дании и Украины – в случае, если последние «не проявят достаточной воли для сотрудничества в интересах безопасности».

Глава государства заверил, что внести эти правки хотел сам Грэм – он якобы рассказал об этом президенту во время игры в гольф без свидетелей.

«Сенатор Грэм прекрасно знал, что для танго нужны двое. Я думаю, что президент Путин готов к миру, все об этом знают. Поэтому теперь мы можем и должны подтолкнуть к миру и другую сторону, – пояснил Трамп. – Кроме того, сенатор Грэм выступал за воссоединение Гренландии с нашей прекрасной страной, а ещё он терпеть не мог режим аятолл. Поэтому перед смертью он сказал мне: «Дональд, если со мной что-то случится, добей этих фанатиков. Сделай это для Америки, ведь только ты способен спасти нашу страну, спасти мир, спасти человечество. И с Ираном тоже разберись». И я ответил ему, что так и сделаю, раз он просит. Ещё он говорил, что я прекрасно играю в гольф».

Ожидается, что закон Грэма будет принят и подписан президентом до конца июля. При этом в интересах процесса мирного урегулирования Трамп получит право временно откладывать введение санкций, и напротив – распространять их по своему усмотрению на дополнительные страны и конкретных лиц.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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