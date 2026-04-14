 

Супруге премьер-министра Испании Санчеса предъявлены обвинения в коррупции

14.04.2026, 8:38, Разное
В Испании предъявлены обвинения Бегонии Гомес, супруге социалистического премьер-министра Педро Санчеса. Она обвиняется в коррупции, растрате, злоупотреблении влиянием и общественными фондами. Обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями выдвинуто не было.

Расследование продолжалось около двух лет. Согласно материалам дела, она использовало свое положение супруги премьер-министра для продвижения университетской карьеры, а также лоббирования интересов предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса. Решение о начале процесса будет приниматься судебными инстанциями.

Гомес заявляет о невиновности. Ее супруг, премьер-министр утверждает, что дело инспирировано его политическими противниками с целью отстранить его от власти. Отметим, что Санчес и Гомес находятся в Китае с четвертым за последние годы визитом.

Правительство Испании занимает в Европейском Союзе наиболее антиизраильскую позицию. Оно также выступило с резким осуждением американо-израильского удара по Ирану, запретив США использовать свое воздушное пространство для военных операций.

