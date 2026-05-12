 

Судья Вехт вышел из демпартии США, обвинив ее в ненависти к евреям

12.05.2026, 12:48, Разное
Член Верховного суда штата Пенсильвания Дэвид Вехт сообщил о выходе из Демократической партии в связи с ростом в ней антисемитских настроений, которые отражаются и в действиях: «Среди левых распространяется ненависть к евреям, ранее она была на периферии, теперь стала мейнстримом».

«Нацистские татуировки, джихадистские лозунги, запугивание, нападения на синагоги и другие проявления ненависти игнорируются или принижаются. Ненависть к евреям широко распространена среди активистов, лидеров и даже выборных представителей Демократической партии», – написал он в направленном коллегам-судьям письме.

Вехт – выходец из Питтсбурга, в 1998 году в местной синагоге Tree of Life состоялась его хупа. Он входил в попечительский совет этого религиозного учреждения. Он является известной фигурой в демократических кругах и был заместителем председателя отделения партии в Пенсильвании.

