Стармер отказался уходить в отставку — «Мы ведем борьбу за душу нашего народа»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с речью, посвященной поражению лейбористов на прошедших в королевстве выборах в местные органы власти. Голосование ослабило и позиции консерваторов.

«Результаты выборов очень тяжелые. Я принимаю за них ответственность. Это не только опасные времена, но и очень опасные противники. Если мы не будем действовать правильно, наша страна пойдет по темному пути», – заявил он, комментируя электоральный успех правопопулистской партии Reform UK.

Политик дал понять, что не собирается уходить в отставку: «Я знаю, что некоторые во мне сомневаются. Я знаю, что должен доказать, что они ошибаются, и я это сделаю. Лейбористы справятся с вызовами и дебаты – часть этого процесса».

Он заявил, что правительство достигло успехов в таких областях, как стабилизация экономики и улучшение медицинского обслуживания. «Но этого, безусловно, недостаточно. Британцы хотят перемен. Люди считают, что лейбористское правительство не заботится о них», – признал политик, напомнив, что и сам происходит из рабочей семьи.

Стармер обвинил другие политические партии в поощрении раскола и поиске тех, на кого можно возложить ответственность. «Я не ухожу от ответственности, но все большая ее часть лежит на других. Мы ведем борьбу за душу нашего народа», – заявил он.