Совместный просмотр спорта усилил любовь друг к другу

Окситоцин часто называют гормоном любви и привязанности. Клинические исследования показали, что его введение может кратковременно улучшить социальное внимание и распознание некоторых эмоций, воздействуя на лимбическую систему. Однако масштабные и долгосрочные испытания не дали результатов.

Например, не выявили значимого улучшения социальных навыков у детей с аутизмом после длительного курса лечения окситоцином. Эффект оказался слабым и нестабильным из-за проблем с дозированием и ограниченным проникновением препарата в мозг. Таким образом, ученые столкнулись с необходимостью создать методы выработки собственного окситоцина в повседневной жизни.

Биологи показывали, что выброс окситоцина может быть вызван приятной сенсорной стимуляцией, например легким массажем. Другие исследователи связывали его выброс с социальными вокализациями или ранними стадиями романтической привязанности. Однако все эти процессы трудно воспроизвести в массовом масштабе.

Ученые из Японии в новом исследовании предложили рассмотреть в качестве способа стимуляции окситоцина спортивные матчи, которые давно известны способностью порождать общие эмоции и чувство единения. Результаты исследования опубликовал журнал Translational Psychiatry.

Они провели наблюдательное исследование на студенческих баскетбольных матчах с участием 60 взрослых зрителей. У участников трижды — до игры, в перерыве и после матча — брали образцы слюны для анализа на окситоцин и кортизол. На протяжении всей игры шла непрерывная запись сердечного ритма, а психологическое состояние оценивалось с помощью шкал удовольствия, чувства единения и желания снова посетить игру.

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Динамика окситоцина оказалась зависимой от его исходного уровня. У людей с изначально низким гормоном его концентрация значительно возрастала, достигая к концу игры тех же значений, что и у зрителей, пришедших с уже высоким окситоцином и сохранявших его на стабильном уровне. У всех участников снижался кортизол, в результате чего соотношение окситоцина к гормону стресса росло, указывая на формирование социального гормонального фона.

Исследователи также впервые показали положительную связь между уровнем окситоцина и степенью синхронизации сердечного ритма у болельщиков. Чем выше был показатель окситоцина, тем более синхронно бились сердца зрителей, и а дополнительный анализ подтвердил, что эта синхронизация не была случайной.

Более высокий уровень окситоцина и более сильная синхронизация пульса были связаны с большим удовольствием от игры и более сильным чувством единения с игроками и другими фанатами. В свою очередь, выросшее чувство единства связали с переживанием состояния потока и желанием снова прийти на стадион. Таким образом, живой просмотр спортивных соревнований запускает каскад окситоцин-зависимых процессов.

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