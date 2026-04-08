Санитарная служба предложила сжечь Рублёвку напалмом из-за эпидемии термитов

Государственное казённое учреждение города Москвы «Мослес» выявило массовое распространение светлого подземного термита (Reticulitermes lucifugus) на территории элитного посёлка, расположенного рядом с Рублёво-Успенским шоссе. Этот вид, традиционно обитающий в субтропических зонах Черноморского побережья, впервые зафиксирован в Центральной России в таких масштабах. Колонии насекомых проникли в регион вместе с экзотическими породами древесины, использовавшимися при строительстве коттеджей.

«Термиты Reticulitermes lucifugus способны разрушать не только древесину, но и полимерные материалы, кабельную изоляцию и даже мягкие виды строительных утеплителей, – сообщил начальник отдела фитосанитарного мониторинга «Мослес» Дмитрий Соколов. – В условиях плотной застройки и обилия деревянных конструкций это создаёт прямую угрозу не только имуществу, но и жизнеобеспечению посёлка».

Для ликвидации очага заражения предлагается принять беспрецедентное решение: уничтожить колонии методом контролируемого выжигания с применением специальных горючих смесей. Санитарная обработка затронет также лесопарковые зоны и придомовые территории.

Жителям рекомендовано временно эвакуироваться на период проведения работ с 25 апреля по 31 мая 2026 года. Для чиновников и высокопоставленных лиц, проживающих в посёлке, организованы пункты временного размещения в санатории «Барвиха» с усиленным режимом охраны.

