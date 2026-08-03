 

Самую длинную трассу Африки назвали в честь Дональда Трампа

03.08.2026, 10:48, Разное
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Марокко продолжает укреплять отношения с США, делая ставку на крупные инфраструктурные проекты и развитие Западной Сахары. Одним из символов этого сотрудничества стала скоростная автомагистраль Тизнит – Дахла стоимостью около 1 миллиардов долларов, которую власти страны решили назвать в честь президента США Дональда Трампа, пишут сми. Этот шаг рассматривают как благодарность за решение Вашингтона в 2020 году признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Однако значение трассы выходит далеко за рамки дипломатического жеста. Магистраль протяженностью более тысячи километров уже введена в эксплуатацию и должна стать важнейшей транспортной артерией, соединяющей Марокко с Мавританией и странами Западной Африки. В перспективе она будет интегрирована с новым глубоководным портом Дахла-Атлантик, который должен превратить регион в крупный центр международной торговли и логистики.

Параллельно в Западной Сахаре развивается еще один стратегический проект – производство «зеленого» водорода. Его реализация ведется при поддержке США и европейских партнеров. Ожидается, что использование богатых солнечных и ветровых ресурсов региона позволит выпускать экологически чистое топливо как для внутреннего рынка, так и на экспорт в Европу.

Укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Рабатом особенно заметно после того, как Дональд Трамп направил письмо королю Мохаммеду VI, вновь подтвердив неизменную поддержку американской позиции по вопросу Западной Сахары. Это стало сигналом того, что признание суверенитета Марокко над спорной территорией остается одним из ключевых элементов двусторонних отношений.

Сегодня Западная Сахара постепенно превращается не только в предмет политических разногласий, но и в площадку для масштабных инвестиций. Марокко рассчитывает, что новые дороги, портовая инфраструктура и проекты в сфере возобновляемой энергетики помогут превратить регион в важный торговый узел между Европой и Западной Африкой.


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