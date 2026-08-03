Башня BT Tower посреди Лондона — «секретный» небоскреб, которого никогда не существовало

Башня BT в Лондоне на протяжении десятилетий оставалась официально несуществующей. Это чудо инженерной мысли высотой 189 метров привлекало тысячи посетителей, знаменитостей и даже членов королевской семьи. Башня была изображена на картах и ежедневно попадалась на глаза миллионам лондонцев, однако государство официально отказывалось признавать ее существование.

Все началось в 1950-х, когда наземные кабельные сети достигли предела пропускной способности. Инженеры нашли нестандартное решение: вместо того чтобы рыть землю, они решили подняться в воздух. Высокочастотные микроволновые сигналы могли передаваться на ретрансляционные станции за пределами города, но для этого требовалась высокая башня в центре Лондона.

Строительство началось в 1961 году. Геологи обнаружили толстый слой мела на глубине 52 метров, но добраться до него через лондонскую глину было невозможно. Тогда инженеры применили гениальный обходной маневр: башня будет «плавать» в глине. Они вырыли котлован, залили бетонный фундамент шириной 27 метров, армированный стальными тросами. Здание должно было оставаться практически неподвижным – даже при ветре до 150 км/ч отклонение не превышало 25 сантиметров.

Башня BT была открыта премьер-министром Г. Вильсоном 8 октября 1965 года. Помимо телекоммуникационного оборудования, на верхних этажах разместились смотровая площадка и вращающийся ресторан, где бывали The Beatles и Мухаммед Али. Однако башня была узловым пунктом секретной сети Backpoint для связи между правительственными объектами на случай ядерной войны. В 1978 году журналисты, пытавшиеся раскрыть эту информацию, предстали перед судом, и судья запретил называть башню иначе как «Объект 23». Лишь в 1993 году член парламента Кейт Хоуи официально подтвердила существование здания.

В 1980 году башня уступила первенство в панораме Лондона более высокому небоскребу, а в 1984 году была переименована в BT Tower. Сегодня башня является памятником архитектуры, и к 2033 году ее планируют превратить в роскошный отель. Как сказал Вильсон при открытии: «Биг-Бен олицетворяет викторианское великолепие, а Башня почтамта – техническое мастерство новой эпохи».

Источник — New Atlas

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