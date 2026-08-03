Новый учебный год в российских вузах начнётся 1 октября 2026 года

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал указ «О порядке привлечения обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях к сельскохозяйственным работам в 2026 году».

Согласно документу, новый учебный год в российских вузах начнётся 1 октября, а весь сентябрь студенты и аспиранты проведут «на картошке», где смогут оказать посильную помощь труженикам села и освоить востребованные рабочие профессии.

«Мы приняли решение возродить эту славную советскую традицию и осуществить смычку города с деревней. Уверен, что ребята будут довольны, ведь им предстоит целый месяц работать в хорошей компании на свежем воздухе», – сказал Фальков.

В случае отказа поехать на добровольную помощь труженикам села, руководство учебного заведения имеет право лишить студента стипендии и поставить вопрос об отчислении по отрицательным мотивам.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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