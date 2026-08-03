Власти Марокко — причиной кризиса в Сеуте стало распространение ложной информации в соцсетях

Министерство внутренних дел Марокко оспорило опубликованные испанской стороной данные о прорыве марокканцев на территорию Сеуты – испанского эксклава в Северной Африке. Согласно данным МВД, при попытке проникнуть в Испанию погибли 11 человек, а 72, как считает официальный Мадрид.

По марокканским данным, в Сеуту удалось проникнуть 40000 человек, а еще 1135 проникли в Мелилью – еще один эксклав, расположенный восточнее. Отсюда их практически сразу вернули в Марокко.

Пресс-секретарь МВД Рашид аль-Хальфи заявил, что причиной кризиса стало распространение ложной информации в социальных сетях, что было использовано в преступных целях. Заявил он и о неверном толковании юридических постановлений, имея в виду решение Верховного суда Испании о запрете депортации прибывших морем.

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